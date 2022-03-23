Померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт: перша жінка на цій посаді

Екс-держсекретар США Мадлен Олбрайт померла у віці 84 років від онкологічного захворювання. Про це повідомляє CNN.

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Олбрайт обіймала посаду держсекретаря США у 1997-2001 роках. Її часто називали "борцем за демократію".

Вона вважала, що США для захисту світових демократичних цінностей мають використовувати дипломатію, яка підкріплена застосуванням сили.

Олбрайт народилася 15 травня 1937 року у Празі. Громадянство США вона отримала в 1957 році. В адміністрації Джиммі Картера працювала під керівництвом радника з національної безпеки Збігнєва Бжезінського.

2022 року помер також відомий чинний політик — в Італії в ніч на вівторок, 11 січня, на 66-му році життя помер голова Європарламенту Давид Сассолі.

Незадовго до смерті він закликав "установити тісніші контакти з населенням та громадянським суспільством та підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ".

Наприкінці 2021 року помер відомий український політик — на 83 році життя помер колишній київський міський голова Олександр Омельченко.