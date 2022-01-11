Умер глава Европейского парламента Давид Сассоли, призывавший к усилению санкций против России

В Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66-м году жизни скончался председатель Европарламента Давид Сассоли. Об этом пресс-секретарь политика Роберто Куильо сообщил в Twitter.

"Давид Сассоли умер 11 января в Авиано, Италия, где он был госпитализирован. Дата и время похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов", — написал пресс-секретарь.

В декабре 2021 года Сассоли госпитализировали в связи с осложнениями, связанными с тяжелой формой дисфункции иммунной системы. Это было его второй госпитализацией за последнее время. Ранее политик попал в больницу в сентябре из-за тяжелой пневмонии, которая не связана была с коронавирусной инфекцией.

10 января Куильо объявил, что глава Европарламента, который помещен на лечение в онкологический центр итальянского города Авиано, отменил все запланированные с его участием официальные мероприятия.

Давид Сассоли начинал как журналист в небольших итальянских газетах и новостных агентствах. В 2006-2009 годах был вице-директором телеканала TG1. В 2009 году его избрали в Европейский парламент по списку Демократической партии. 1 июля 2014 года избран заместителем председателя Европарламента, 3 июля 2019 года избран председателем этой структуры.

30 апреля 2021 года МИД России ввел санкции против Сассоли (ему закрыт въезд в РФ) и нескольких других европейских должностных лиц в ответ на санкции, введенные структурами Евросоюза против России после отравления Навального.

В 2021 году Сассоли также заявлял, что после введения санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России. Он призывал "установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ".