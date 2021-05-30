Глава Европарламента призвал усилить санкции ЕС против России

Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России.

По его словам, у Евросоюза с РФ сейчас "очень напряженные" отношения, сообщает T-Online.

Он считает, что после введения санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", — заявил Сассоли в интервью Funke Mediengruppe.

Глава ЕП также осудил задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси.

Ранее Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России.

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В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с Европейским Союзом.

Перед этим глава Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал список "недружественных стран", который утвердила Россия.

Как сообщалось, США приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей режима Александра Лукашенко. Кроме того, будут возвращены ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.