У Єревані протестувальники штурмують будівлю уряду та посольство Росії

У Єревані продовжуються протести. Люди спробували влаштувати штурм будівлі уряду та прорвати кордон поліції. Також мітингувальники заблокували й виходи із російського посольства.

Про це повідомляє ВВС.

"Будівлю посольства заблокували. Перед будинком біля головного входу багато демонстрантів. Задній вхід також заблокований, але скільки людей з того боку — незрозуміло", — сказав співрозмовник агентства.

Поліція почала застосовувати проти протестувальників світлошумові гранати.

Вже відомо про 138 поранених внаслідок сьогоднішніх обстрілів. Загинули 25 людей. Серед них є військові і цивільні.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив, що починає "локальну антитерористичну операцію" у Нагірному Карабаху, який визнаний міжнародною спільнотою як частина Азербайджану. Вже відомого про кількох загиблих у боях.

У відповідь на загострення ситуації в Нагірному Карабаху прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не дозволить втягнути країну у війну, яка "розпалюється третіми силами". Реакція політика викликала обурення вірмен, і кілька сотень людей вийшли під будівлю уряду в Єревані на протест.

Протестувальники скандують антиурядові лозунги, вимагають відставки вірменського прем’єра Нікола Пашиняна та припинення військових дій з боку Азербайджану.

Азербайджан виставив свої умови. Вони запевняють, що бойові дії припиняться, коли військові Карабаха складуть зброю, а уряд буде розпущений.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Баку хоче залучити Вірменію до цих бойових дій. Він додав, що Єреван не піде на непрораховані, різкі та авантюрні дії.