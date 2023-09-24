Из Нагорного Карабаха эвакуируются 120 тысяч армян

120 000 этнических армян Нагорного Карабаха уедут в Армению, поскольку они не хотят жить в составе Азербайджана. При этом официальный Азербайджан говорит, что людям нет смысла уезжать, поскольку страна будет гарантировать их права и интегрировать регион, но армяне говорят, что боятся репрессий и этнических чисток.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян также сказал, что карабахские армяне, скорее всего, покинут регион и что Армения готова принять их после поражения на прошлой неделе от Азербайджана в конфликте.

Армяне Карабаха – территории, которая международно признана частью Азербайджана, но ранее была вне контроля Баку – были вынуждены объявить о прекращении огня 20 сентября после молниеносной 24-часовой военной операции гораздо большей азербайджанской армии.

"Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. Девяносто девять целых девять процентов предпочитают покинуть наши исторические земли. Судьба нашего бедного народа войдет в историю как позор и позор для армянского народа и всего цивилизованного мира", - сказал Давид Бабаян, советник президента самопровозглашенной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Самвела Шахраманяна.

Армянское руководство Карабаха заявило, что все оставшиеся без крыши в результате азербайджанской военной операции и желающие уехать будут сопровождаться в Армению российскими миротворцами.

Reuters пишет, что пока неясно, когда основная часть населения переедет по Лачинскому коридору, соединяющему территорию с Арменией, где премьер-министра Никола Пашиняна столкнулись с призывами уйти в отставку из-за того, что он не смог спасти Карабах.

"Если для армян Нагорного Карабаха не будут созданы надлежащие условия для проживания в своих домах и не будет действенных механизмов защиты от этнических чисток, растет вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха будут рассматривать только изгнание с родины", - сказал Пашинян.

Массовый уход может изменить щекотливый баланс сил в мозаике этнических групп в южнокавказском регионе.

Победа Азербайджана на прошлой неделе похоже положила решительный конец одному из "замороженных конфликтов" десятилетия. Президент Ильхам Алиев заявил, что его "железный кулак" оставил в истории идею независимого этнического армянского Карабаха и что регион будет превращен в рай, но в составе Азербайджана.

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