В Нагорном Карабахе прекращают огонь: военные формирования региона будут расформированы

Власти непризнанного Нагорного Карабаха согласились на прекращение боевых действий в регионе. Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Отмечается, что соответствующая договоренность, достигнутая "при посредничестве российского миротворческого контингента", начинает действовать с 13:00 20 сентября (12:00 по киевскому времени).

Соглашение предусматривает вывод подразделений армянских военнослужащих из зоны развертывания российского миротворческого контингента, расформирование и полное разоружение формирований "армии обороны Нагорного Карабаха", вывод тяжелой техники и вооружений из региона.

21 сентября в городе Евлах состоится встреча между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджана. Во время нее будут обсуждаться, в частности, вопросы реинтеграции Карабаха и обеспечения жизнедеятельности его населения в рамках конституции Азербайджана.

В Карабахе отметили наличие жертв и раненых со своей стороны, а также потерю ряда высот и стратегических дорожных узлов.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили, что достигли договоренности о приостановлении антитеррористических мероприятий. Под контроль вооруженных сил страны передано более 90 боевых позиций армянских военных. Азербайджанская сторона захватила семь единиц военной техники, четыре миномета, танк, две боевые машины пехоты и большое количество вооружения и боеприпасов.

Нагорный Карабах: бои 19 сентября 2023

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца 20-го столетия. Территория является международно признанной частью Азербайджана, но преимущественное большинство жителей там – этнические армяне.

19 сентября в Азербайджане заявили, что начинают локальную антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Причиной этого назвали нарушение режима прекращения огня. В частности, речь шла о систематических обстрелах позиций азербайджанской армии со стороны Армении в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вооруженных сил его страны в Карабахе нет, и он не позволит втянуть Ереван в войну, которая "разворачивается третьими силами". Тем временем жители Армении устроили протесты под зданиями правительства страны и посольством России.

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