З Нагірного Карабаху евакуйовуються 120 тисяч вірмен

120 000 етнічних вірмен Нагірного Карабаху виїдуть до Вірменії, оскільки вони не хочуть жити в складі Азербайджану. При цьому, офіційний Азербайджан каже, що людям нема сенсу виїжджати, оскільки країна гарантуватиме їхні права та інтегруватиме регіон, але вірмени кажуть, що бояться репресій та етнічних чисток.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян також сказав, що карабаські вірмени, швидше за все, покинуть регіон і що Вірменія готова прийняти їх після поразки минулого тижня від Азербайджану в конфлікті.

Вірмени Карабаху - території, яка міжнародно визнана частиною Азербайджану, але раніше була поза контролем Баку - були змушені оголосити про припинення вогню 20 вересня після блискавичної 24-годинної військової операції набагато більшої азербайджанської армії.

"Наш народ не хоче жити в складі Азербайджану. Дев'яносто дев'ять цілих дев'ять відсотків вважають за краще залишити наші історичні землі. Доля нашого бідного народу увійде в історію як ганьба і ганьба для вірменського народу і всього цивілізованого світу", - сказав Давид Бабаян, радник президента самопроголошеної Республіки Арцах (Нагірний Карабах) Самвела Шахраманяна.

Вірменське керівництво Карабаху заявило, що всі, хто залишився без даху внаслідок азербайджанської військової операції і бажають виїхати, будуть супроводжені до Вірменії російськими миротворцями.

Reuters пише, що наразі незрозуміло, коли основна частина населення переїде Лачинським коридором, який з’єднує територію з Вірменією, де прем’єр-міністра Нікола Пашиняна зіткнулися із закликами піти у відставку через те, що він не зміг врятувати Карабах.

"Якщо для вірмен Нагірного Карабаху не будуть створені належні умови для проживання у своїх будинках і не буде дієвих механізмів захисту від етнічних чисток, зростає ймовірність того, що вірмени Нагірного Карабаху будуть розглядати лише вигнання з батьківщини ", - сказав Пашинян.

Масовий відхід може змінити делікатний баланс сил у мозаїці етнічних груп у південнокавказькому регіоні.

Перемога Азербайджану минулого тижня, схоже, поклала рішучий кінець одному із "заморожених конфліктів" десятиліття. Президент Ільхам Алієв заявив, що його "залізний кулак" залишив в історії ідею незалежного етнічного вірменського Карабаху і що регіон буде перетворений на рай, але у складі Азербайджану.

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