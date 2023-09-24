Представники Азербайджану та Вірменії зустрінуться у Брюсселі за участі Франції , Німеччини і ЄС

26 вересня у Брюсселі секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян зустрінеться з радником президента Азербайджану Хікметом Гаджиєвим. Окрім них на зустрічі повинні бути присутні радники президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Про це повідомляє "Радіо Азатунюн" посилаючись на апарат секретаря Ради безпеки.

Дана подія спрямована на підготовку до планованої зустрічі лідерів, запланованої на 5 жовтня в Гранаді.

Повідомляється, що лідери Вірменії, Азербайджану, Франції, Німеччини та Європейської ради вже вдруге зійдуться за столом переговорів на саміті Європейського політичного співтовариства, що відбудеться в іспанській Гранаді.

Видання зазначає, що за два дні до "антитерористичних заходів" Азербайджану в Нагірному Карабаху, 17 вересня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що мирна угода не буде підписана на запланованій п'ятисторонній зустрічі.

Нагадаємо, 19 вересня в Азербайджані заявили, що починають локальну антитерористичну операцію в Нагірному Карабаху. Причиною для цього назвали порушення режиму припинення вогню. Зокрема, йшлося про систематичні обстріли позицій азербайджанської армії з боку Вірменії в Карабаху.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що збройних сил його країни в Карабаху немає, і він не дозволить втягнути Єреван у війну, яка "розпалюється третіми силами". Тим часом жителі Вірменії влаштували протести під будівлями уряду країни та посольством Росії.

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