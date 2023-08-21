Премьер Греции о российской оккупации регионов Украины: "Нечто подобное еще кровоточит на Кипре"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис указывает, что его страна поддерживает Украину, в частности, из-за своей позиции относительно недопустимости действий Турции по оккупации с 1974 года части Кипра и ее заявлений о необходимости пересмотра границ с самой Грецией, установленных в 1923 году. Это он дал понять в своем выступлении после встречи в Афинах с президентом Владимиром Зеленским.

Глава правительства подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и независимость и ни в коем случае не признает незаконную аннексию украинских регионов со стороны России.

"Почему место рядом с вами - это принципиальная позиция? Для моей страны недопустимы попытки перекраивания границ с применением военной силы... Наша страна время от времени сталкивается с проявлениями то исторического ревизионизма, то агрессивного авторитаризма. Поэтому мы выступаем против любого нарушения международного права и любой незаконной оккупации. В конце концев, нечто подобное все еще кровоточит на Кипре", - заявил Мицотакис.

Греческий премьер также указал, что поддержка Украины основывается и на том, что народы двух стран, по его словам, связаны давними историческими узами, в частности через Мариуполь и Одессу.

"Граждане греческого происхождения, которые приносили пользу вашей стране, тысячами лет мирно жили на берегах Черного моря. Поэтому никто не забывает о преступлениях против многострадального Мариуполя. Город имеет не только греческое название, но и греческую кровь у многих его обитателей. То же самое касается Одессы – места рождения "Филики Этерия", которая направляла греческую революцию, равно как и Киева и большого количества регионов, в которых тысячи мирных жителей остаются целями этих атак", - сказал он.

Мицотакис также подчеркнул, что осуждает военные преступления, совершенные "на территории Украины", и что они должны быть наказаны международным судом. Кроме того, он осудил выход России из Черноморского зернового соглашения, подчеркнув, что оно должно быть возобновлено немедленно.

По словам главы правительства, 50% украинского зерна экспортируется именно греческими кораблями, а греческий порт Александруполис "стал хабом отправки помощи союзников", что "знаменует его геополитическое значение как для Украины, так и для всего восточного крыла НАТО".

Он также напомнил, что Греция применяет все санкции Евросоюза против России, несмотря на экономические последствия для себя, и указал на поддержку евроинтеграционного пути Украины и ее вступления в НАТО, о чем была подписана соответствующая декларация.

Также Мицотакис подчеркнул, что его страна примет участие в "титанических усилиях" по восстановлению Украины, в частности участие в восстановлении зданий, которые получили повреждения в центре Одессы в ходе недавних российских ракетно-дроновых атак.