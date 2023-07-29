Греция вызвалась помогать в восстановлении памятников архитектуры в Одессе после российских атак

Греция будет помогать в восстановлении памятников архитектуры, пострадавших в результате российских атак. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы по результатам разговора городского головы Геннадия Труханова с генеральным консулом Греции в Одессе Димитриосом Дохцисом.

"Греция осуждает атаки по находящемуся под защитой ЮНЕСКО историческому центру Одессы. Греция примет участие в восстановлении пострадавших памятников архитектуры. Особенно это касается домов с греческой историей, а именно дома Папудовой и дома Родоканаки", - отметил дипломат.

В свою очередь, Труханов указал, что Греция помогает Украине и Одессе с самого начала полномасштабной войны, за что выразил благодарность. В частности, мэр напомнил, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас уже два раза находился в Одессе за это время и решительно поддерживал получение центром Одессы охранного статуса ЮНЕСКО.

Отметим, что 28 июля Верховная Рада обратилась к ЮНЕСКО и властям ее стран-членов по поводу необходимости лишения России членства в этой организации после ракетных атак, в результате которых в Одессе пострадал ряд памятников архитектуры XIX-начала XX века.

В частности, 23 июля получил значительные повреждения восстановленный в 2000-х годах Спасо-Преображенский собор. Кроме того, был разрушен верхний этаж дома-памятника архитектуры в начале улицы Преображенской, а также исторический жилой дом на Военном спуске.

Напомним, что после атаки 23 июля Италия также заявила, что как страна "с уникальным в мире опытом в реставрационной отрасли" поможет отстроить одесский Спасо-Преображенский собор.