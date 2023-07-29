Греція зголосилася допомагати у відновленні памʼяток архітектури в Одесі після російських атак

Греція буде допомагати у відновленні памʼяток архітектури, які постраждали внаслідок російських атак. Про це повідомили у пресслужбі мерії Одеси за результатами розмови міського голови Геннадія Труханова з генеральним консулом Греції в Одесі Дімітріосом Дохтсісом.

"Греція засуджує атаки по історичному центру Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Греція візьме участь у відновленні постраждалих пам'яток архітектури. Особливо це стосується будинків з грецькою історією, а саме будинку Папудової та будинку Родоканакі", - зазначив дипломат.

В свою чергу, Труханов вказав, що Греція допомагає Україні та Одесі з самого початку повномасштабної війни, за що висловив вдячність. Зокрема, мер нагадав, що міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас вже два рази був в Одесі за цей час та рішуче підтримував отримання центром Одеси охоронного статусу ЮНЕСКО.

Зазначимо, що 28 липня Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО та влади її держав-членів щодо необхідності позбавлення Росії членства в цій організації після ракетних атак, внаслідок яких в Одесі постраждало пам'яток архітектури XIX-початку XX століття.

Зокрема, 23 липня отримав значні ушкодження відбудований у 2000-х роках Спасо-Преображенський собор. Крім того, було зруйновано верхній поверх будинки-пам'ятки архітектури на початку вулиці Преображенської, а також історичний житловий будинок на Військовому узвозі.

Нагадаємо, що після атаки 23 липня Італія також заявила, що як країна "з унікальним у світі досвідом в реставраційній галузі" допоможе відбудувати одеський Спасо-Преображенський собор.