Болгария хочет перевозить украинское зерно поездами в греческие порты

Болгария обсуждает с Грецией возможность организации железнодорожных перевозок украинского зерна в греческие порты. Об этом, как передает Mediapool, сообщил премьер-министр Болгарии Николай Денков по итогам прошедшей накануне встречи со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Глава болгарского правительства не сообщил подробностей, однако, по данным издания, предложение заключается в том, чтобы болгарские поезда загружали пшеницу на границе Украины с Румынией, а затем транспортировали ее через территорию Румынии и Болгарии в греческий порт Александруполис.

Однако пока неясно, какие болгарские перевозчики смогут взять на себя такие грузы, учитывая, что у "Болгарских государственных железных дорог" не хватает как локомотивов, так и грузовых вагонов.

В то же время отмечается, что и частные железнодорожные компании вряд ли смогут осуществлять такие перевозки с имеющимся у них парком подвижного состава.

Как отметили при этом в пресс-службе болгарского правительства, Греция уже приступила к развитию железнодорожных линий, представляющих особый интерес для Болгарии, - до пограничных станций Кулата (Благоевградская область) и Свиленград (Хасковская область).

Отмечается, что улучшение технического состояния железных дорог в этих двух направлениях позволит перевозить больше грузов из Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы в греческие порты.

Денков также выразил заинтересованность в участии Болгарии в концессии греческих портов Кавала (с долей в 20%) и Александруполис, несмотря на то, что последний проект пока приостановлен.

Напомним, что после выхода России из Черноморской зерновой инициативы работа украинских портов на побережье Черного моря, которые были в ней задействованы, теперь фактически заблокирована. Более того, армия РФ принялась наносить ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска.

До этого из-за ограниченности возможностей "зернового коридора" Украина активно использовала для экспорта и порты на Дунае, вышедшие благодаря этому на рекордные показатели грузооборота, однако 24 июля Россия впервые нанесла удары и по этой инфраструктуре: ударными дронами был атакован порт Рени, находящийся дальше всех от морского побережья и, как и остальные украинские порты на Дунае, на границе со страной-членом НАТО Румынией.

Эти обстоятельства заставили украинские власти думать над дальнейшими форматами безопасного судоходства: так, президент Владимир Зеленский проводил заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное, в частности, этому, еще 21 июля, а затем и 24 июля, уже после атаки на дунайскую портовую инфраструктуру.