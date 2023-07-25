Болгарія хоче перевозити українське зерно залізницею до грецьких портів

Болгарія обговорює з Грецією можливість організації залізничних перевезень українського зерна до грецьких портів. Про це, як передає Mediapool, повідомив прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков за підсумками зустрічі зі своїм грецьким колегою Кіріакосом Міцотакісом, яка відбулася напередодні.

Глава болгарського уряду не повідомив подробиць, проте, за даними видання, пропозиція полягає в тому, щоб болгарські потяги завантажували пшеницю на кордоні України з Румунією, а потім транспортували її через територію Румунії та Болгарії до грецького порту Александруполіс.

Однак наразі неясно, які болгарські перевізники зможуть взяти на себе такі вантажі, враховуючи, що у "Болгарських державних залізниць" не вистачає як локомотивів, так і вантажних вагонів.

У той же час зазначається, що й приватні залізничні компанії навряд чи зможуть здійснювати такі перевезення з тим парком рухомого складу, який вони мають.

Як зазначили при цьому в прес-службі болгарського уряду, Греція вже розпочала розвиток залізничних ліній, що становлять особливий інтерес для Болгарії, - до прикордонних станцій Кулата (Благоєвградська область) та Свіленград (Хасковська область).

Зазначається, що покращення технічного стану залізниць у цих двох напрямках дозволить перевозити більше вантажів із Болгарії, Румунії, України та Молдови до грецьких портів.

Денков також висловив зацікавленість в участі Болгарії в концесії грецьких портів Кавала (з часткою 20%) та Александруполіс, незважаючи на те, що останній проект поки що припинено.

Нагадаємо, що після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи роботу українських портів на узбережжі Чорного моря, які були в ній задіяні, наразі фактично заблоковано. Більше того, армія РФ почала завдавати ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси та Чорноморська.

До цього через обмеженість можливостей "зернового коридору" Україна активно використовувала для експорту і порти на Дунаї, що вийшли завдяки цьому на рекордні показники вантажообігу. Проте 24 липня Росія вперше завдала ударів і по цій інфраструктурі: ударними дронами був атакований порт Рені, що знаходиться найдалі від морського узбережжя і, як і інші українські порти на Дунаї, на кордоні з країною-членом НАТО Румунією.

Ці обставини змусили українську владу думати над подальшими форматами безпечного судноплавства: так, президент Володимир Зеленський проводив засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене, зокрема, цьому, ще 21 липня, а потім і 24 липня, вже після атаки на дунайську портову інфраструктуру.