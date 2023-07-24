Відповідь на удари РФ та розблокування Чорного моря: Зеленський провів засідання Ставки

У понеділок, 24 липня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій, зокрема, обговорили відповідь України на російські удари.

Про це він повідомив в Telegram.

За його словами, темою засідання стали три основні питання.

"Перше. Актуальна ситуація та планування наших наступальних і оборонних дій", - зазначив президент.

Також на Ставці обговорили відповідь Києва на варварські удари Росії по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.

І третьою темою стало розблокування Чорного моря і роботи "зернового коридору".

На засіданні заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського та Олександра Тарнавського, начальника ГУР Кирила Буданова та віце-прем'єра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", - наголосив Зеленський.

Удари РФ по Одеській області: що відомо

Після виходу Росії з "зернової угоди" 17 липня, окупанти активізували обстріли Одеської області. Фактично відразу після оголошення про призупинення участі російський ракетний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Згодом Одеська область зазнала ще декількох атак поспіль. 23 липня росіяни вдарили по об'єктах всесвітньої спадщини у Одесі, а вночі 24 липня ворог спрямував дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю.