Ответ на удары РФ и разблокировка Черного моря: Зеленский провел заседание Ставки

В понедельник, 24 июля, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсудили ответ Украины на российские удары.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, темой заседания стали три основных вопроса.

"Первое. Актуальная ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий", - отметил президент.

Также на Ставке обсудили ответ Киева на варварские удары России по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.

И третьей темой стала разблокировка Черного моря и работы "зернового коридора".

На заседании заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского, начальника ГУР Кирилла Буданова и вице-премьера по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

"Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", - подчеркнул Зеленский.

Удары РФ по Одесской области: что известно

После выхода России из "зернового соглашения" оккупанты активизировали обстрелы Одесской области. Фактически сразу после объявления о приостановлении участия российский ракетный удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

Впоследствии Одесская область подверглась еще нескольким атакам подряд. 23 июля россияне ударили по объектам всемирного наследия в Одессе, а ночью 24 июля враг направил дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная.