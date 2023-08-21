Прем'єр Греції про російську окупацію регіонів України: "Дещо подібне ще кровотичить на Кіпрі"

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вказує, що його країна підтримує Україну, зокрема, через свою позицію щодо неприпустимості дій Туреччини щодо окупації з 1974 року частини Кіпру та її заяв щодо необхідності перегляду кордонів із самою Грецією, встановлених в 1923 році. Про це він дав зрозуміти у виступі після зустрічі в Афінах з українським президентом Володимиром Зеленським.

Голова уряду підкреслив, що Греція продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі за свободу й незалежність і в жодному разі не визнає незаконну анексію українських регіонів з боку Росії.

"Чому місце поряд з вами - це принципова позиція? Для моєї країни неприпустимі спроби перекроювання кордонів із застосуванням військової сили... Наша країна час від часу стикається з проявами чи то історичного ревізіонізму, чи то агресивного авторитаризму. Тому ми виступаємо проти будь-якого порушення міжнародного права та будь-якої незаконної окупації. Дещо подібне зрештою ще кровотичить на Кіпрі", - зазначив Міцотакіс.

Грецький прем'єр також вказав, що підтримка України грунтується й на тому, що народи двох країн, за його словаии, пов'язані давніми історичними зв'язками, зокрема через Маріуполь та Одесу.

"Громадяни грецького походження, які приносили користь вашій країні, тисячами років мирно жили на берегах Чорного моря. Тому ніхто не забуває про злочини проти багатостраждального Маріуполя. Місто має не лише грецьку назву, а й грецьку кров у багатьох його мешканців. Те ж саме стосується Одеси - місця народження "Філікі Етерія", яка направляла грецьку революцію, як і Києва і великої кількості регіонів, в яких тисячі мирних жителів залишаються цілями цих нападів", - сказав він.

Міцотакіс також наголосив, що засуджує військові злочини, скоєні "на території України", і що вони повинні бути покарані міжнародним судом. Крім того, він засудив вихід Росії з Чорноморської зернової угоди, підкресливши, що вона має бути відновлена негайно.

За словами очільника уряду, 50% українського зерна експортується саме грецькими кораблями, а грецький порт Александруполіс "став хабом відправки допомоги союзників", завдяки чому "висвітлюється його геополітичне значення як для України, так і для всього східного крила НАТО".

Він також нагадав, що Греція застосовує всі санкц Євросоюзу проти Росії, незважаючи на економічні наслідки для себе, і наголосив на підтримці євроінтеграційного шляху України та її вступ до НАТО, про що було підписано відповідну декларацію.

Також Міцотакіс підкреслив, що його країна візьме участь у "титанічних зусиллях" з відбудови України, зокрема участь у відновленні будівель, що зазнали пошкоджень у центрі Одеси під час нещодавніх російських ракетно-дронових атак.