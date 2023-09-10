Президент Бразилии заявил, что не арестует Путина, если он приедет в страну

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что лидера РФ Владимира Путина, которого обвиняют в военных преступлениях, не следует арестовывать в Бразилии, если он приедет в страну на следующий саммит G20 в 2024 году.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на интервью да Силвы.

Он заявил, что все, кто приедет в страну на следующий саммит G20, почувствуют атмосферу покоя.

"Что я могу сказать, так это то, что если я президент Бразилии и если он уедет в Бразилию, нет никаких причин для его ареста. Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию", - сказал Силва.

Лидер Бразилии также сообщил, что Путина пригласят посетить Бразилию после встречи с ним в 2024 году в России на саммите БРИКС, которую РФ планирует принять в следующем году.

Кроме того, президент Лула сказал в интервью индийской печати, что саммит G20 не является подходящим местом для обсуждения войны в Украине. Для этого существует Генеральная Ассамблея ООН, которая состоится 19 сентября.

"Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций начнется 19 сентября. Есть где поговорить о войне. Есть где обсудить мир. Есть где посадить [Владимира] Путина и [Владимира] Зеленского за стол переговоров. Все против войны", – сказал он.

Да Силва добавил, что G20 была создана для решения экономических, а не военных.

"Мы не считаем, что здесь, в Индии, идеальное место для обсуждения войны", – отметил он.

Напомним, Украина недовольна содержанием итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" в Индии в части, касающейся российской агрессии против нее.