Президент Бразилії заявив, що не заарештує Путіна якщо він приїде в країну

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив що лідера РФ Володимира Путіна, якого звинувачують у військових злочинах, не слід заарештовувати в Бразилії, якщо він приїде до країни на наступний саміт G20 у 2024 році.

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Про це пише CNN, посилаючись на інтерв'ю да Сілви.

Він заявив, що всі, хто приїде до країни на наступний саміт G20 відчують атмосферу спокою.

"Що я можу сказати, так це те, що якщо я президент Бразилії і якщо він поїде до Бразилії, немає жодних причин для його арешту. Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії", — сказав да Сілва.

Лідер Бразилії також повідомив, що Путіна запросять відвідати Бразилію, після зустрічі з ним у 2024 році в Росії на саміті БРІКС, яку РФ планує прийняти наступного року.

Окрім цього, президент Лула сказав в інтерв’ю індійській пресі, що саміт G20 не є відповідним місцем для обговорення війни в Україні. Для цього існує Генеральна Асамблея ООН, яка відбудеться 19 вересня.

"Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй розпочнеться 19 вересня. Є де поговорити про війну . Є де обговорити мир. Є де посадити [Володимира] Путіна і [Володимира] Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни", – сказав він.

Да Сілва додав, що G20 була створена для вирішення економічних, а не військових.

"Ми не вважаємо, що тут, в Індії, ідеальне місце для обговорення війни", – зазначив він.

Нагадаємо, Україна незадоволена змістом підсумкової декларації саміту "Великої двадцятки" у Індії в частині, яка стосується російської агресії проти неї.