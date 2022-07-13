Президент Шри-Ланки сбежал на Мальдивы за несколько часов до объявления об отставке

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса выехал из страны в среду, 13 июля, за пару часов до того, как он должен был уйти в отставку по требованию граждан. Об этом сообщает Reuters.

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Раджапакса, его жена и дети в настоящее время находятся в Мале, столице Мальдивских островов. По словам источника издания в правительстве, оттуда президент, скорее всего, отправится в другую азиатскую страну.

Премьер-министр Ранил Викремесингхе объявил чрезвычайное положение по всей стране.

"Премьер-министр в качестве исполняющего обязанности президента объявил чрезвычайное положение по всей стране и ввел комендантский час в западных провинциях", — сообщил пресс-секретарь Викремесингхе Динук Коломбадж.

В это время несколько сотен человек окружили его офис в Коломбо и пытаются прорваться к нему. Протестующих сдерживает полиция, правоохранители применяют слезоточивый газ, также задействована авиация.

9 июля спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена заявил, что президент страны Раджапакса согласился уйти в отставку в ближайшие дни. Он должен был "обеспечить плавную передачу власти" и уйти в отставку 13 июля.

Объявление об отставке президента прозвучало через несколько часов после того, как толпы протестующих ворвались в укрепленную резиденцию Раджапаксы в столице страны Коломбо, требуя отставки его и премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

Протесты против власти охватили всю страну в условиях экономического и политического хаоса, в частности, в связи с резким ростом цен, дефицитом топлива и рекордным ростом безработицы.