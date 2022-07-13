Президент Шрі-Ланки втік на Мальдіви за кілька годин до оголошення про відставку

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса виїхав із країни в середу, 13 липня, за кілька годин до того, як він мав піти у відставку на вимогу громадян. Про це повідомляє Reuters.

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Раджапакса, його дружина та діти зараз перебувають у Малі, столиці Мальдівських островів. За словами джерела в уряді, звідти президент, швидше за все, вирушить до іншої азіатської країни.

Прем'єр-міністр Раніл Вікремесінгхе оголосив надзвичайний стан по всій країні.

"Прем'єр-міністр як виконувач обов'язків президента оголосив надзвичайний стан по всій країні і ввів комендантську годину в західних провінціях", - повідомив прес-секретар Вікремесінгхе Дінук Коломбадж.

У цей час кілька сотень людей оточили його офіс у Коломбо та намагаються прорватися до нього. Протестувальників стримує поліція, правоохоронці застосовують сльозогінний газ, також задіяна авіація.

9 липня спікер парламенту Шрі-Ланки Махінда Япа Абейвардена заявив, що "президент країни Раджапакса погодився піти у відставку найближчими днями". Він мав "забезпечити плавну передачу влади" та піти у відставку 13 липня.

Оголошення про відставку президента пролунало за кілька годин після того, як натовпи протестувальників увірвалися до укріпленої резиденції Раджапакси в столиці країни Коломбо, вимагаючи відставки його та прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе.

Протести проти влади охопили всю країну в умовах економічного та політичного хаосу, зокрема у зв'язку з різким зростанням цін, дефіцитом палива та рекордним зростанням безробіття.