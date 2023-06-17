"Пробито новое дно". В МИД отреагировали на репортаж французского канала с позиций армии РФ

В Министерстве иностранных дел отреагировали на репортаж французского телеканала TF1 с позиций российских оккупантов на захваченной территории Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Ранее телеканал TF1 выпустил репортаж, снятый на позициях российских военных, в то же время не вспомнив, кто является агрессором в войне, и другой информации о войне, кроме того, что российские военные ожидают контрнаступления ВСУ.

"Репортаж TF1Info о том, что российские войска планируют уничтожить еще больше городов на оккупированных территориях Украины, пробивает новое дно журналистики. Они рекламируют так называемое могущество российской армии ", - отметил Николенко.

Также он подчеркнул, что журналисты попали на оккупированные территории Украины незаконным способом.

Напомним, ранее Deutsche Presse-Agentur сообщало, что надежды Украины на более конкретную перспективу членства в НАТО могут не оправдаться. Представитель МИД Олег Николенко, комментируя статью Deutsche Presse-Agentur, заявлял, что вступление Украины в НАТО - в интересах самого альянса. Аргументы о том, что надежды Киева на более конкретную перспективу членства могут не оправдаться, являются набором ошибочных суждений, которые давно утратили свою актуальность.