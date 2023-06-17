"Пробито нове дно". У МЗС відреагували на репортаж французького каналу з позицій армії РФ

У Міністерстві закордонних справ відреагували на репортаж французького телеканалу TF1 з позицій російських окупантів на захопленій території Україні.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше телеканал TF1 випустив репортаж, відзнятий на позиціях російських військових, водночас не згадавши, хто є агресором у війні, та іншої інформації про війну, окрім того, що російські військові очікують контрнаступу ЗСУ.

"Репортаж TF1Info про те, що російські війська планують знищити ще більше міст на окупованих територіях України, пробиває нове дно журналістики. Вони рекламують так звану могутність російської армії", - зазначив Ніколенко.

Також він наголосив, що журналісти потрапили на окуповані території України у незаконний спосіб.

Нагадаємо, раніше Deutsche Presse-Agentur повідомляло, що надії України на більш конкретну перспективу членства в НАТО можуть не виправдатися. Речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи статтю Deutsche Presse-Agentur, заявляв, що вступ України до НАТО - в інтересах самого альянсу. Аргументи про те, що надії Києва на більш конкретну перспективу членства можуть не виправдатися є набором помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність.