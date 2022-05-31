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Путин отдал приказ оккупировать весь Донбасс до 1 июля
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин поставил задачу российским военным выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до 1 июля.
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Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на свои источники в спецслужбах Украины.
Так, согласно планам Кремля, первой должна быть захвачена Луганщина - до 1 июня.
А до 1 июля военное руководство России поставило цель оккупировать Донецкую область.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Таким образом Путин приказал военным до 1 июля оккупировать весь Донбасс.
Напомним, что ситуация на Донбассе чрезвычайно сложная. По состоянию на 25 мая 2022 года, уже 95% территории Луганщины оккупировано РФ.
По сей день на Донбассе не прекращаются ожесточенные бои. По состоянию на 31 мая 2022 года оккупанты взяли под контроль часть Северодонецка.