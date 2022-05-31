Путін наказав окупувати весь Донбас до 1 липня

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін поставив завдання російським військовим вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до 1 липня.

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Про це пише 24 Канал із посиланням на свої джерела у спецслужбах України.

Так, згідно з планами Кремля, першою має бути захоплена Луганщина – до 1 червня.

А до 1 липня військове керівництво Росії поставило за мету окупувати Донецьку область.

Таким чином, Путін наказав військовим до 1 липня окупувати весь Донбас.

Нагадаємо, що ситуація на Донбасі є надзвичайно складною. Станом на 25 травня 2022 року вже 95% території Луганщини окуповано РФ.

Донині на Донбасі не припиняються запеклі бої. Станом на 31 травня 2022 року окупанти взяли під контроль частину Сєверодонецька.