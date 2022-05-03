Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах боевых действий

Верховная Рада внесла изменения в закон "Об основах национального сопротивления", которые предоставляют возможность подразделениям территориальной обороны выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

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Законопроект №6521 поддержали 338 народных депутатов.

Изменения "призваны предоставить возможность территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отражению вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий".

При этом документом исключено ограничение выполнения задач территориальной обороной до момента развертывания в пределах территории группировки войск или группировки объединенных сил, предназначенных для ведения военных действий.

Также закон убирает норму, которой была закреплена возможность выполнения задач территориальной обороны исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий. Теперь ей предоставлена ​​возможность осуществлять выполнение задач на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий.

Перед этим Правительство предоставило право членам добровольческих формирований территориальных общин использовать артиллерию и ракетные системы.

Напомним, статус УБД получат только те участники теробороны, которые участвовали в боевых действиях.