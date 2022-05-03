Рада дозволила теробороні виконувати завдання у районах бойових дій

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про основи національного опору", які надають можливість підрозділам територіальної оборони виконувати завдання у районах ведення бойових дій.

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Законопроект №6521 підтримали 338 народних депутатів.

Зміни "покликані надати можливість територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ (сил) або угрупованнями об'єднаних сил, призначених для ведення військових (бойових) дій щодо відображення збройної агресії проти України в районах ведення військових (бойових) дій".

При цьому документом виключено обмеження виконання завдань територіальною обороною до моменту розгортання у межах території угруповання військ або угруповання об'єднаних сил, призначених для ведення військових дій.

Також закон прибирає норму, якою було закріплено можливість виконання завдань територіальної оборони виключно поза районами ведення військових (бойових) дій. Тепер їй надано можливість здійснювати виконання завдань на всій території України, включаючи райони ведення військових (бойових) дій.

Перед цим Уряд надав право членам добровольчих формувань територіальних громад використовувати артилерію та ракетні системи.

Нагадаємо, статус УБД отримають лише ті учасники тероборони, які брали участь у бойових діях.