РФ готовит к боевым действиям женщин из исправительной колонии на оккупированном Донбассе - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что россияне планируют привлечь к боевым действиям в войне с Украиной женщин? находящихся в местах лишения свободы. Об этом говорится в его вечерней сводке.

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"Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в нем.

По данным украинского Генштаба, известно, что они направлены на территорию России для прохождения подготовки. Других подробностей ситуации военные не приводят.

Напомним, что днем ранее разведка Великобритании заявляла, что масштабы программы вербовки осужденных в российскую частную военную компанию "Вагнер" сейчас значительно сократились по сравнению с пиковым периодом между летом и осенью 2022 года.

В свою очередь, руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину накануне было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны.

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