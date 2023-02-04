РФ готує до бойових дій жінок з виправної колонії на окупованому Донбасі - Генштаб ЗСУ

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що росіяни планують залучити до бойових дій у війні з Україною жінок, що перебувають у місцях позбавлення волі. Про це йдеться у його вечірньому зведенні.

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"Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області", - сказано в ньому.

За даними українського Генштабу, відомо, що їх наразі направлено на територію Росії для проходження підготовки. Інших подробиць ситуації військові не наводять.

Нагадаємо при цьому, що днем раніше розвідка Великої Британії заявляла, що масштаби програми вербування засуджених до російської приватної військової компанії "Вагнер" зараз значно скоротилися порівняно з піковим періодом між літом і осінню 2022 року.

Керівнику ж ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину напередодні було повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та веденні агресивної війни.

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