Российская элита уже вывела из Европы $50 миллиардов из-за страха перед санкциями

Российские миллиардеры, которые находятся под давлением как международных санкций, так и сталкиваются с давлением со стороны президента Владимира Путина, пытаются как-то вернуть свое состояние до того, как они попадут под санкции. Для этого они уже вывели из Европы активы не менее 50 миллиардов долларов.

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Об этом пишет Bloomberg.

В прошлом месяце акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемые магнатами Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили переезд своих компаний из Кипра в Россию.

По информации издания, подобные действия полностью изменяют десятилетнюю практику российских миллиардеров сохранять свои активы в Европе, используя удобные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги.

Сейчас у самых богатых россиян остается все меньше мест для размещения своего состояния, поскольку многие находятся под санкциями США, Великобритании или Европы. Сейчас Россия кажется им меньшим злом, чем за границей.

Сообщается, что передача активов, зарегистрированных в таких местах как Кипр, Джерси и Швейцария в Россию и страны, которые Кремль считает дружественными, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началась вскоре после вторжения РФ в Украину. Одними из первых, кто начал выводить свои активы из Швейцарии и Кипра в Россию, стали миллиардер по производству удобрений Андрей Гурьев и сталелитейный магнат Виктор Рашников. Другие, такие как миллиардер Игорь Алтушкин, пошли позже.

Издание пишет, что Кремль давит на самых богатых россиян, чтобы они вернули свои активы из стран, которые он называет "недружественными". При этом Россия усложняет компаниям выплату дивидендов или продажу активов лицам, зарегистрированным в Европе.

"В августе Путин поручил правительству создать механизм, который позволит России возобновить контроль над российскими компаниями, где такой контроль осуществляется через иностранные структуры и был потерян в результате санкций", – пишет Bloomberg.

Согласно сообщению, еще не попавшие под санкции миллиардеры также активно ищут новые дома для своих европейских холдингов и предпочитают юрисдикции, которые Кремль считает дружественными. Стальной магнат Владимир Лисин и транспортный холдинг Globaltrans Investment Plc переехали из Кипра в Абу-Даби, а второй по величине российский золотодобытчик Polymetal International Plc перерегистрировался в прошлом месяце в Казахстане. Компания не находится под санкциями, но ее российское подразделение в этом году попало в американский список.

Заметим, что некоторые страны Европы против использования части прибыли от замороженных активов Центрального банка России для восстановления Украины.

К примеру, в Германии сомневаются, что соответствующий план Еврокомиссии получит достаточную поддержку, поскольку юридические риски слишком высоки. Германия делает "все, что в ее силах", чтобы найти и заморозить активы российских лиц и находящихся под санкциями компаний, но использование российских средств для восстановления Украины вызывает "сложные финансовые и юридические вопросы".