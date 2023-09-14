Російська еліта вже вивела з Європи $50 мільярдів через страх перед санкціями

Російські мільярдери, які перебувають під тиском як міжнародних санкцій так і стикаються з тиском з боку президента Володимира Путіна, намагаються якось повернути свої статки до того, як вони потраплять під санкції. Для цього вони вже вивели з Європи активи щонайменше до 50 мільярдів доларів.

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Про це пише Bloomberg.

Минулого місяця акціонери United Medical Group CY Plc і MD Medical Group Investments Plc , контрольовані магнатами Ігорем Шиловим і Марком Курцером , схвалили переїзд своїх компаній з Кіпру в Росію.

За інформацією видання, такі дії повністю змінюють десятирічну практику російських мільярдерів зберігати свої активи в Європі, використовуючи зручні для інвесторів правові системи, можливість отримувати дивіденди в іноземній валюті та низькі податки.

Зараз у найбагатших росіян залишається все менше місць для розміщення своїх статків, оскільки багато з них перебувають під санкціями США, Великої Британії чи Європи. Зараз Росія здається їм меншим злом, ніж те, що за кордоном.

Повідомляється, що передача активів, зареєстрованих у таких місцях, як Кіпр, Джерсі та Швейцарія до Росії та країн, які Кремль вважає дружніми, таких як Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан, почалася незабаром після вторгнення РФ в Україну. Одними з перших, хто почав виводити свої активи зі Швейцарії та Кіпру до Росії стали мільярдер з виробництва добрив Андрій Гур’єв та сталеливарний магнат Віктор Рашніков. Інші, як-от мільярдер Ігор Алтушкін , пішли пізніше.

Видання пише, що Кремль тисне на найбагатших росіян, щоб вони повернули свої активи з країн, які він називає "недружніми". При цьому Росія ускладнює компаніям виплату дивідендів або продаж активів особам, зареєстрованим у Європі.

"У серпні Путін доручив уряду створити механізм, який дозволить Росії відновити контроль над російськими компаніями, де такий контроль здійснюється через іноземні структури і був втрачений внаслідок санкцій", - пише Bloomberg.

Згідно з повідомленням, мільярдери, які ще не потрапили під санкції, також активно шукають нові домівки для своїх європейських холдингів і віддають перевагу юрисдикціям, які Кремль вважає дружніми. Сталевий магнат Володимир Лісін і транспортний холдинг Globaltrans Investment Plc переїхали з Кіпру в Абу-Дабі, а другий за величиною російський золотодобувник Polymetal International Plc перереєструвався минулого місяця в Казахстані. Компанія не перебуває під санкціями, але її російський підрозділ цього року потрапив до американського списку.

Зауважимо, деякі країни Європи проти використання частини прибутку від заморожених активів Центрального банку Росії для відновлення України.

До прикладу, у Німеччині сумніваються, що відповідний план Єврокомісії отримає достатню підтримку, оскільки юридичні ризики надто високі. Німеччина робить "усе, що в її силах", щоб знайти й заморозити активи російських осіб та компаній, котрі перебувають під санкціями, але використання російських коштів для відновлення України викликає "складні фінансові та юридичні питання".