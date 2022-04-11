Российские войска готовят наступление на Слобожанском направлении — Генштаб

Противник наращивает группировку для действий на Слобожанском направлении и в ближайшие дни враг, скорее всего, постарается возобновить наступление. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Оккупанты продолжают подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники на территорию Украины. Доукомплектация производится из частей Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады. Особая проблема у россиян с водителями и механиками-водителями.

В Генштабе не исключают проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории непризнанного Приднестровья с целью обвинить Украину в агрессии.

На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении противник пытается взять под контроль населенные пункты Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установить полный контроль над Мариуполем.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили четыре атаки врага, уничтожили пять танков, восемь единиц бронированной и шесть единиц автомобильной техники, а также восемь артиллерийских систем противника.

Напомним, в ночь на 10 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили в Харьковской области большую колонну российской техники и живой силы.

конце марта Вооруженные силы Украины в Харьковской области перешли в контрнаступление и освободили несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.