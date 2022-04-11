Російські війська готують наступ на Слобожанському напрямі - Генштаб

Противник нарощує угруповання для дій на Слобожанському напрямку і найближчими днями ворог, швидше за все, намагатиметься відновити наступ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Окупанти продовжують підготовку та відправлення особового складу, озброєння та техніки на територію України. Доукомплектація виробляється із частин Східного військового округу здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Особлива проблема у росіян із водіями та механіками-водіями.

У Генштабі не виключають проведення збройних сил Російської Федерації провокаційних дій на території невизнаного Придністров'я з метою звинуватити Україну в агресії.

На Ізюмському напрямку йде повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних сил України. Для цього супротивник застосовує БПЛА "Орлан-10".

На Донецькому напрямку противник намагається взяти під контроль населені пункти Попасна, Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівка, а також встановити повний контроль над Маріуполем.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили чотири атаки ворога, знищили п'ять танків, вісім одиниць броньованої та шість одиниць автомобільної техніки, а також вісім артилерійських систем супротивника.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня Збройні сили України знищили у Харківській області велику колону російської техніки та живої сили.

Наприкінці березня Збройні сили України в Харківській області перейшли у контрнаступ та звільнили кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.