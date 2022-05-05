Российские войска обстреляли Сумскую область

Вечером среды, 4 мая, со стороны РФ произошел минометный обстрел Глуховской и Эсманской громад Сумской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, в Глуховской громаде было около 20 взрывов в районе села Сопич. На территорию Эсманской громады прилетело 18 мин.

"Пострадавших и разрушений нет", — отметил Живицкий.

Напомним, в тот же день российские войска с утра обстреляли Сумскую область ракетами. Пострадали объекты инфраструктуры.

Тогда в Эсманской громаде под обстрел попала школа.

Вечером 3 мая враг тоже дважды обстрелял Сумскую область с территории России.