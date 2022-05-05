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Російські війська обстріляли Сумську область
Увечері середи, 4 травня, з боку РФ стався мінометний обстріл Глухівської та Есманської громад Сумської. Про це повідомив голова ОВ Дмитро Живицький.
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За його словами, у Глухівській громаді було близько 20 вибухів у районі села Сопіч. На територію Есманської громади прилетіло 18 мін.
"Постраждалих та руйнувань немає", - зазначив Живицький.
Нагадаємо, того ж дня російські війська вранці обстріляли Сумську область ракетами. Постраждали об'єкти інфраструктури.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тоді в Есманській громаді під обстріл потрапила школа.
Увечері 3 травня ворог також двічі обстріляв Сумську область із території Росії.