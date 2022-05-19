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Россия меняет цели на Донбассе, — Пентагон
После неудачных попыток провести широкое наступление на Донбассе российская армия решила локализовать свои цели в Луганской и Донецкой областях, сообщает Министерство обороны США со ссылкой на свою разведку.
В Пентагоне считают, что РФ перешла к более локализованному подходу ведения боевых действий с использованием более мелких подразделений.
Цели российской армии стали более мелкими в сравнении с теми, что РФ ставила в начале вторжения и даже после отступления из ряда украинских областей. Это связано, как считают в Пентагоне, с плохо налаженной связью между командованием россиян и сильным отпоров со стороны ВСУ.
В Минобороны США также обратили внимание на успехи украинской армии на Харьковском направлении. После наступления ВСУ в этой области враг начал отступать. Вскоре украинские защитники вышли на государственную границу Украины в Харьковской областиПодписывайтесь на наш YouTube канал