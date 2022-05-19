Россия меняет цели на Донбассе, — Пентагон

После неудачных попыток провести широкое наступление на Донбассе российская армия решила локализовать свои цели в Луганской и Донецкой областях, сообщает Министерство обороны США со ссылкой на свою разведку.

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"Если раньше оккупационные войска старались продвигаться массировано по всей линии фронта и это у них удавалось, мягко говоря, не очень из-за героической обороны украинцев, то сейчас все поменялось", — отметил представитель оборонного ведомства в ходе закрытого брифинга.

В Пентагоне считают, что РФ перешла к более локализованному подходу ведения боевых действий с использованием более мелких подразделений.

Цели российской армии стали более мелкими в сравнении с теми, что РФ ставила в начале вторжения и даже после отступления из ряда украинских областей. Это связано, как считают в Пентагоне, с плохо налаженной связью между командованием россиян и сильным отпоров со стороны ВСУ.

В Минобороны США также обратили внимание на успехи украинской армии на Харьковском направлении. После наступления ВСУ в этой области враг начал отступать. Вскоре украинские защитники вышли на государственную границу Украины в Харьковской области