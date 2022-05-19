Росія змінює цілі на Донбасі, — Пентагон

Після невдалих спроб провести широкий наступ на Донбасі російська армія вирішила локалізувати свої цілі у Луганській та Донецькій областях, повідомляє Міністерство оборони США із посиланням на свою розвідку.

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"Якщо раніше окупаційні війська намагалися просуватися масовано по всій лінії фронту і це в них вдавалося, м'яко кажучи, не дуже через героїчну оборону українців, то зараз усе змінилося", - зазначив представник оборонного відомства під час закритого брифінгу.

У Пентагоні вважають, що РФ перейшла до локалізованішого підходу ведення бойових дій з використанням дрібніших підрозділів.

Цілі російської армії стали дрібнішими порівняно з тими, що РФ ставила на початку вторгнення і навіть після відступу з низки українських областей. Це пов'язано, як вважають у Пентагоні, з погано налагодженим зв'язком між командуванням росіян та сильним відсічем з боку ЗСУ.

У Міноборони США також звернули увагу на успіхи української армії у Харківському напрямку. Після наступу ЗСУ у цій області ворог почав відступати. Незабаром українські захисники вийшли на державний кордон України у Харківській області.