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Росія змінює цілі на Донбасі, — Пентагон
Після невдалих спроб провести широкий наступ на Донбасі російська армія вирішила локалізувати свої цілі у Луганській та Донецькій областях, повідомляє Міністерство оборони США із посиланням на свою розвідку.
У Пентагоні вважають, що РФ перейшла до локалізованішого підходу ведення бойових дій з використанням дрібніших підрозділів.
Цілі російської армії стали дрібнішими порівняно з тими, що РФ ставила на початку вторгнення і навіть після відступу з низки українських областей. Це пов'язано, як вважають у Пентагоні, з погано налагодженим зв'язком між командуванням росіян та сильним відсічем з боку ЗСУ.
У Міноборони США також звернули увагу на успіхи української армії у Харківському напрямку. Після наступу ЗСУ у цій області ворог почав відступати. Незабаром українські захисники вийшли на державний кордон України у Харківській області.Підписуйтесь на наш Telegram канал