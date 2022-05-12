Россия отклонила предложение Турции по спасению защитников "Азовстали"

Анкара предлагала российским властям вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут принимать участие в боевых действиях. Но РФ отказала Турции.

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Об этом сообщил один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев, передает "Укринформ".

Президент Турции Реджеп Эрдоган принял решение обратиться к России с предложением вывезти украинских военных из Мариуполя после того, как командир 36-го батальона Сергей Волынский, находящейся на меткомбинате "Азовсталь", обратился с таким призывом к турецкому лидеру.

"Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, его пресс-секретарь Ибрагим Калин разговаривал с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ответ на слова Калина Шойгу сказал, что они согласны выпустить гражданское население, а что касается военнослужащих, то они должны сдаться, и пусть Владимир Зеленский даст команду, чтобы они сдались", – рассказал Джемилев.

Главе Минобороны РФ объясняли, что ни один главнокомандующий во всем мире не имеет права говорить своим военнослужащим, чтобы они сдавались. Сами военные также не рассматривают для себя такой вариант, однако на Шойгу убеждения турецких представителей никак не повлияли.

"Мариуполь – наша боль, наша гордость. Вклад воинов Мариуполя в защиту независимости и свободы Украины просто неоценим. Сейчас стоит вопрос – они исполнили свой долг. И нужно принять все меры для их освобождения, - подчеркнул Джемилев.

Напомним, 11 мая украинское правительство предложило РФ обменять российских пленных на украинских защитников, которые сейчас находятся на металлокомбинате "Азовсталь". В то же время, Россия блокирует все предложенные варианты по эвакуации военных из "Азовстали".