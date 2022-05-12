Росія відхилила пропозицію Туреччини щодо порятунку захисників "Азовсталі"

Анкара пропонувала російській владі вивезти українських військових із Маріуполя та гарантувати, що до кінця війни вони більше не братимуть участі у бойових діях. Але РФ відмовила Туреччині.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив один із лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемільов, передає "Укрінформ".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган ухвалив рішення звернутися до Росії з пропозицією вивезти українських військових із Маріуполя після того, як командир 36-го батальйону Сергій Волинський, що знаходиться на меткомбінаті "Азовсталь", звернувся з таким закликом до турецького лідера.

"Ердоган двічі розмовляв з Путіним. Крім того, його прессекретар Ібрагім Калин розмовляв з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. У відповідь на слова Калина Шойгу сказав, що вони згодні випустити цивільних, а щодо військовослужбовців, то вони мають здатися, і нехай Володимир Зеленський дасть команду, щоб вони здалися", – розповів Джемільов.

Главі Міноборони РФ пояснювали, що жоден головнокомандувач у всьому світі не має права говорити своїм військовослужбовцям, щоб вони здавалися. Самі військові також не розглядають такий варіант, проте на Шойгу переконання турецьких представників ніяк не вплинули.

"Маріуполь – наш біль, наша гордість. Внесок воїнів Маріуполя у захист незалежності та свободи України просто неоціненний. Зараз стоїть питання – вони виконали свій обов'язок. І треба вжити всіх заходів для їхнього звільнення", - наголосив Джемільов.

Нагадаємо, 11 травня український уряд запропонував РФ обміняти російських полонених на українських захисників, які зараз перебувають на металокомбінаті "Азовсталь". У той же час Росія блокує всі запропоновані варіанти з евакуації військових з "Азовсталі".