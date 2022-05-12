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Росія відхилила пропозицію Туреччини щодо порятунку захисників "Азовсталі"
Анкара пропонувала російській владі вивезти українських військових із Маріуполя та гарантувати, що до кінця війни вони більше не братимуть участі у бойових діях. Але РФ відмовила Туреччині.
Про це повідомив один із лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемільов, передає "Укрінформ".
Президент Туреччини Реджеп Ердоган ухвалив рішення звернутися до Росії з пропозицією вивезти українських військових із Маріуполя після того, як командир 36-го батальйону Сергій Волинський, що знаходиться на меткомбінаті "Азовсталь", звернувся з таким закликом до турецького лідера.
"Ердоган двічі розмовляв з Путіним. Крім того, його прессекретар Ібрагім Калин розмовляв з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. У відповідь на слова Калина Шойгу сказав, що вони згодні випустити цивільних, а щодо військовослужбовців, то вони мають здатися, і нехай Володимир Зеленський дасть команду, щоб вони здалися", – розповів Джемільов.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Главі Міноборони РФ пояснювали, що жоден головнокомандувач у всьому світі не має права говорити своїм військовослужбовцям, щоб вони здавалися. Самі військові також не розглядають такий варіант, проте на Шойгу переконання турецьких представників ніяк не вплинули.
"Маріуполь – наш біль, наша гордість. Внесок воїнів Маріуполя у захист незалежності та свободи України просто неоціненний. Зараз стоїть питання – вони виконали свій обов'язок. І треба вжити всіх заходів для їхнього звільнення", - наголосив Джемільов.
Нагадаємо, 11 травня український уряд запропонував РФ обміняти російських полонених на українських захисників, які зараз перебувають на металокомбінаті "Азовсталь". У той же час Росія блокує всі запропоновані варіанти з евакуації військових з "Азовсталі".