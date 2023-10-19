Россия вербует сербов для пополнения военных сил в Украине

Основываясь на показаниях двух прибывших в Россию сербских бойцов, а также на обнародованном списке завербованных сербов, журналисты обнаружили, что российские чиновники планируют привлечь сотни сербских граждан для усиления армии.

Об этом пишет издание The Guardian.

Сербия, являющаяся кандидатом на вступление в ЕС с 2012 года, пытается сбалансировать исторически тесные связи с Россией и стремление к интеграции с Европой, но напряженность усилилась из-за войны в Украине, поскольку многие сербы симпатизируют России.

Хотя количество завербованных сербов пока не достаточно значительно, чтобы иметь ощутимые изменения на поле боя, действия Москвы рискуют ухудшить ее отношения с Сербией, одним из немногих ее союзников на западе.

Издание пишет, что возглавлял сербскую схему вербовки, разработанную еще летом, Давор Савичич, серб, принимавший участие в боевых действиях во время первого вторжения России в Украину в 2014 году. Его также связывают с военизированной группой Вагнера.

В интервью известному прокремлевскому телеведущему Владимиру Соловьеву 21 августа Савичич откровенно рассказал о том, как его поставили во главе подразделения сербских граждан в Украине.

Во время интервью рядом с Савичичем сидел еще один серб Деян Берич, рассказавший Соловьеву, что сербские бойцы были зачислены в состав 106-й российско-десантной дивизии.

С начала войны в Украине Россия ввела ряд законов, чтобы заманить иностранных граждан в свои ряды. Владимир Путин на совещании по безопасности вскоре после того, как его войска вторглись в Украину, сказал, что Кремль должен помочь людям из-за рубежа, которые планируют воевать на стороне России.

С этого момента российский лидер подписал указ о снижении минимальной продолжительности военной службы по контракту для иностранцев с пяти лет до одного, а также предложил ускоренный набор нероссийских боевиков.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла убитыми или ранеными 290 680 тысяч человек. Чтобы восполнить свои силы, россияне также мобилизуют гражданское население на оккупированных территориях.