Росія вербує сербів для поповнення військових сил в Україні

Ґрунтуючись на свідченнях двох сербських бійців, які прибули до Росії, а також на оприлюдненому списку завербованих сербів, журналісти виявили, що російські чиновники планують залучити сотні сербських громадян для посилення армії.

Про це пише видання The Guardian.

Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС з 2012 року, намагається збалансувати історично тісні зв’язки з Росією та прагнення до інтеграції з Європою, але напруженість посилилася через війну в Україні, оскільки багато сербів симпатизують Росії.

Хоча кількість завербованих сербів наразі не є достатньо значною, щоб мати відчутні зміни на полі бою, дії Москви ризикують погіршити її відносини з Сербією, одним із небагатьох її союзників на заході.

Видання пише, що очолював сербську схему вербування, яка була розроблена ще влітку, Давор Савичич, серб, який приймав участь у бойових діях під час першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Його також пов'язують з воєнізованою групою Вагнера.

В інтерв’ю відомому прокремлівському телеведучому Володимиру Соловйову 21 серпня Савичич відверто розповів про те, як його поставили на чолі підрозділу сербських громадян в Україні.

Під час інтерв’ю поруч із Савічічем сидів ще один серб Деян Берич, який розповів Соловйову, що сербські бійці були зараховані до складу 106-ї російської повітряно-десантної дивізії.

З початку війни в Україні Росія запровадила низку законів, щоб заманити іноземних громадян до своїх лав. Володимир Путін на нараді з питань безпеки невдовзі після того, як його війська вторглися в Україну, сказав, що Кремль має допомогти людям з-за кордону, які планують воювати на боці Росії.

Відтоді російський лідер підписав указ про зниження мінімальної тривалості військової служби за контрактом для іноземців з п’яти років до одного, а також запропонував прискорений набір неросійських бойовиків.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила вбитими чи пораненими 290 680 тисяч вояк. Щоб поповнити свої сили, росіяни також мобілізують цивільне населення на окупованих територіях.