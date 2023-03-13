ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Политика
Дата публикации

Россияне пытаются продвинуться в центр Бахмута: Сырский рассказал о ситуации в городе

Александр Сырский, Сухопутные войска ВСУ
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Министерство обороны Украины

Ситуация вокруг Бахмута Донецкой области сложная, ведь оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

"Штурмовые отряды ЧВК Вагнер наступают из нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города", - высказался Сырский.

При этом он добавил, что в ходе жестких боев украинские военные наносят ощутимые потери врагу. ВСУ с помощью артиллерии, танков и других огневых средств отражают все попытки россиян захватить город.

Напомним, 6 марта на Ставке верховного главнокомандующего приняли решение, что оборона Бахмута будет продолжена. Тогда секретарь СНБО Данилов отмечал, что об окружении города речь не идет.

11 марта Министерство обороны Британии со ссылкой на данные своей разведки сообщило, что российские захватчики взяли под контроль почти всю восточную часть Бахмута, однако украинские силы закрепились на западе города. Линия фронта проходит вдоль реки в центре города.