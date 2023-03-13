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Россияне пытаются продвинуться в центр Бахмута: Сырский рассказал о ситуации в городе
Ситуация вокруг Бахмута Донецкой области сложная, ведь оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.
"Штурмовые отряды ЧВК Вагнер наступают из нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города", - высказался Сырский.
При этом он добавил, что в ходе жестких боев украинские военные наносят ощутимые потери врагу. ВСУ с помощью артиллерии, танков и других огневых средств отражают все попытки россиян захватить город.
Напомним, 6 марта на Ставке верховного главнокомандующего приняли решение, что оборона Бахмута будет продолжена. Тогда секретарь СНБО Данилов отмечал, что об окружении города речь не идет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
11 марта Министерство обороны Британии со ссылкой на данные своей разведки сообщило, что российские захватчики взяли под контроль почти всю восточную часть Бахмута, однако украинские силы закрепились на западе города. Линия фронта проходит вдоль реки в центре города.