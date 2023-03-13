Росіяни намагаються просунутися в центр Бахмута: Сирський розповів про ситуацію в місті

Ситуація довкола Бахмута Донецької області складна, адже окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center.

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"Штурмові загони ПВК Вагнер наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", – висловився Сирський.

При цьому він додав, що в ході жорстких боїв українські військові завдають відчутних втрат ворогу. ЗСУ за допомогою артилеріі, танків й інших вогневих засобів відбивають усі спроби росіян захопити місто.

Нагадаємо, 6 березня на Ставці верховного головнокомандувача прийняли рішення, що оборона Бахмута буде продовжена. Тоді секретар РНБО Данілов зазначав, що про оточення міста не йдеться.

11 березня Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що російські загарбники взяли під контроль майже всю східну частину Бахмута, однак українські сили закріпилися на заході міста. Лінія фронту проходить вздовж річки у центрі міста.