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Росіяни намагаються просунутися в центр Бахмута: Сирський розповів про ситуацію в місті
Ситуація довкола Бахмута Донецької області складна, адже окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center.
"Штурмові загони ПВК Вагнер наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", – висловився Сирський.
При цьому він додав, що в ході жорстких боїв українські військові завдають відчутних втрат ворогу. ЗСУ за допомогою артилеріі, танків й інших вогневих засобів відбивають усі спроби росіян захопити місто.
Нагадаємо, 6 березня на Ставці верховного головнокомандувача прийняли рішення, що оборона Бахмута буде продовжена. Тоді секретар РНБО Данілов зазначав, що про оточення міста не йдеться.Підписуйтеся на наш YouTube канал
11 березня Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що російські загарбники взяли під контроль майже всю східну частину Бахмута, однак українські сили закріпилися на заході міста. Лінія фронту проходить вздовж річки у центрі міста.