Россияне разрушили Лисичанск на 60%

В Лисичанске российские военные разрушили всю инфраструктура и жилищный комплекс на 60%. Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика.

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"Обстрелы с каждым днем становятся все более мощными. Оккупанты без перерыва стряпают по всему городу. В Лисичанске нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и интернета", — резюмировал Заика.

По состоянию на начало июня в городе остаются 20 тысяч жителей. Основная трасса Бахмут-Лисичанск, по которой можно выехать из Лисичанска, находится под контролем ВСУ, но постоянно обстреливается. При этом в город продолжают доставлять гуманитарную помощь.

Стоит напомнить, что в Мариуполе разрушено более 90% всех жилых многоэтажных домов. По 60% или 1560 домах российские военные нанесли прямой удар. 1040 многоэтажек (40%) уничтожены в результате бомбежек со стороны врага.

В результате бомбежек со стороны российской армии в городе повреждены по меньше мере 57 школ и 70 детсадов, из них разрушены 23 и 28 соответственно.

При этом теперь оккупанты заявляют, что жители города будут самостоятельно восстанавливать собственное жилье, которое разрушили российские военные.