Росіяни зруйнували Лисичанськ на 60%

У Лисичанську російські військові зруйнували інфраструктуру та житловий комплекс на 60%. Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка.

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"Обстріли з кожним днем стають все більш потужними. Окупанти без перерви гатять по всьому місту. У Лисичанську немає світла, газу, електроенергії, телефонного зв'язку та інтернету", — резюмував Заїка.

Станом на початок червня у місті залишаються 20 тисяч мешканців. Основна траса Бахмут-Лисичанськ, якою можна виїхати з Лисичанська, знаходиться під контролем ЗСУ, але постійно обстрілюється. При цьому до міста продовжують доставляти гуманітарну допомогу.

У Маріуполі зруйновано понад 90% усіх житлових багатоповерхових будинків. По 60% або 1560 будинках російські військові завдали прямого удару. 1040 багатоповерхівок (40%) знищено внаслідок бомбардувань з боку ворога.

Внаслідок бомбардувань з боку російської армії у місті пошкоджено щонайменше 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно.

При цьому тепер окупанти заявляють, що жителі міста самостійно відновлюватимуть власне житло, яке зруйнували російські військові.