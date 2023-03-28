Ротации в МОН: Лесной начал менять заместителей

Новоназначенный глава Министерства образования и науки Оксен Лесной начал ротацию своих замов. Так, Кабинет Министров уволил двоих и назначил одного заместителя Лесного.

Соответствующие решения были приняты во время заседания Кабмина 28 марта, сообщает портал "Освита UA".

В правительстве уволили с должности замминистра Александра Костюченко и замминистра по вопросам европейской интеграции Алексея Шкуратова.

Вместо них сейчас призван Дмитрий Завгородний на должность заместителя министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Ранее Завгородний возглавлял директорат цифровой трансформации МОН.

До работы в Министерстве образования и науки Завгородний работал в должности советника в Министерстве цифровой трансформации, а также занимал должность внештатного менеджера проекта "Всеукраинская школа онлайн".

Кроме того, он принимал участие в консультационном комитете по развитию сферы искусственного интеллекта при Минцифре.

К слову, сейчас в МОН работают пять заместителей министра. Андрей Витренко, Вера Рогова и Светлана Даниленко представляют предварительный руководящий состав МОН.

Верховная Рада 21 марта назначила новым министром образования и науки Украины директора Малой академии наук и военнослужащего Оксена Лесного. Накануне парламент поддержал отставку Сергея Шкарлета с этого поста.