Ротації в МОН: Лісовий почав змінювати заступників

Новопризначений очільника Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий почав ротацію своїх замів. Так, Кабінет Міністрів звільнив двох та призначив одного заступника Лісового.

Відповідні рішення ухвалили під час засідання Кабміну 28 березня, повідомляє портал "Освіта UA".

В уряді звільнили з посади заступника міністра Олександра Костюченка та заступника міністра з питань європейської інтеграції Олексія Шкуратова.

Замість них наразі прихначено Дмитра Завгороднього на посаду заступника міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Раніше Завгородній очолював директорат цифрової трансформації МОН.

До роботи в Міністерстві освіти і науки Завгородній працював на посаді радника у Міністерстві цифрової трансформації, а також обіймав посаду позаштатного менеджера проєкту "Всеукраїнська школа онлайн".

Окрім того, він брав участь у консультаційному комітеті з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Мінцифри.

До слова, зараз у МОН працюють п'ять заступників міністра. Андрій Вітренко, Віра Рогова та Світлана Даниленко представляють попередній керівний склад МОН.

Верховна Рада 21 березня призначила новим міністром освіти та науки України директора Малої академії наук та військовослужбовеця Оксена Лісового. Напередодні парламент підтримав відставку Сергія Шкарлета з цієї посади.