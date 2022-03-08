Руководство Рады предлагает предусмотреть ее удаленную работу, за исключением имплементации мирных соглашений

241 депутат Верховной Рады предлагает разрешить парламенту собираться в дистанционном режиме, за пределами здания на улице Грушевского, 5 в Киеве, которое ныне определено как единственно возможное место проведения заседаний. Соответствующий законопроект №7129 об изменении регламента работы Рады был внесен 8 марта.

Он предусматривает, что заседания парламента смогут проводиться в другом месте по решению большинства (то есть, минимум 226) депутатов и в режиме видеоконференции, причем в таком случае должна быть обеспечена прямая трансляция по телевидению и радио и на других ресурсах (кроме случаев проведения закрытых заседаний).

Дистанционное заседание должно будет проводиться в помещении, определенном председателем Рады (при его отсутствии - первым заместителем или заместителем, исполняющим обязанности спикера), с удаленным подключением к нему участников заседания в режиме видеоконференции.

Предлагается установить, что дистанционные заседания можно будет проводить во время военного положения, если заседание не может быть проведено в здании Рады в Киеве.

В повестку дня дистанционного заседания не смогут включаться вопросы о внесении изменений в Конституцию, досрочном прекращении полномочий президента, вопросы заключения мира и связанные с этим вопросы, а также проекты актов Рады, необходимость принятия которых вытекает из заключенных мирных соглашений.

Голосование в ходе таких заседаний будет производиться путем поднятия руки с указанием позиции "за", "против" или "воздерживаюсь". При этом председательствующему придется пофамильно опрашивать каждого участника заседания - в алфавитном порядке внутри каждой фракции в порядке уменьшения численности нардепов в самих фракциях (начиная с самой большой - "Слуга народа"). Результаты волеизъявления должен будет фиксировать председатель счетной комиссии.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на обеспечение работы законодательного органа Украины "в случае невозможности присутствия" депутатов в здании Верховной Рады.

Отметим, что среди авторов инициативы, под которой подписалось большинство членов парламента, значатся спикер Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко и глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

При этом о намерении подать такой законопроект Стефанчук высказывался еще до масштабного российского вторжения в Украину 24 февраля - в декабре 2021 года. Тогда спикер также отмечал, что техническое решение для дистанционного голосования нардепов должно будет обеспечить Министерство цифровой трансформации.