Керівництво Ради пропонує передбачити її віддалену роботу, за винятком імплементації мирних угод

241 депутат Верховної Ради пропонує дозволити парламенту збиратися у дистанційному режимі, за межами будівлі на вулиці Грушевського, 5 у Києві, яка нині визначена як єдине можливе місце проведення засідань. Відповідний законопроект №7129 про зміну регламенту роботи Ради було внесено 8 березня.

Він передбачає, що засідання парламенту зможуть проводитися в іншому місці за рішенням більшості (тобто мінімум 226) депутатів та в режимі відеоконференції, причому в такому разі має бути забезпечена пряма трансляція по телебаченню та радіо та на інших ресурсах (крім випадків проведення закритих засідань).

Дистанційне засідання має проводитись у приміщенні, визначеному головою Ради (за його відсутності - першим заступником або заступником, який виконує обов'язки спікера), з віддаленим підключенням до нього учасників засідання у режимі відеоконференції.

Пропонується встановити, що дистанційні засідання можна буде проводити під час воєнного стану, якщо засідання не може бути проведене у будівлі Ради у Києві.

До порядку денного дистанційного засідання не зможуть включатися питання щодо внесення змін до Конституції, дострокового припинення повноважень президента, питання укладання миру та пов'язані з цим питання, а також проекти актів Ради, необхідність прийняття яких випливає із укладених мирних угод.

Голосування під час таких засідань проводитиметься шляхом підняття руки із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримуюсь". При цьому головуючому доведеться опитувати кожного учасника засідання – в алфавітному порядку всередині кожної фракції у порядку зменшення чисельності нардепів у самих фракціях (починаючи з найбільшої - "Слуга народу"). Результати волевиявлення має фіксувати голова лічильної комісії.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, він спрямований на забезпечення роботи законодавчого органу України "у разі неможливості присутності" депутатів у будівлі Верховної Ради.

Зазначимо, що серед авторів ініціативи, під якою підписалася більшість членів парламенту, значаться спікер Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

При цьому про намір подати такий законопроект Стефанчук висловлювався ще до масштабного російського вторгнення до України 24 лютого – у грудні 2021 року. Тоді спікер також зазначав, що технічне рішення для дистанційного голосування нардепів повинно буде забезпечити Міністерство цифрової трансформації.