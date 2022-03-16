- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
С начала боевых действий ВСУ уничтожили почти 1400 боевых бронированных машин войск РФ
В результате полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 13 800 человек личного состава и большое количество боевой техники, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Потери войск РФ в Украине составляют 430 танков, 1375 боевых бронированных машин, 190 артиллерийских систем, 70 ракетных систем залпового огня, 43 средства ПВО, 84 самолета, 108 вертолетов, 819 единиц автомобильной техники.
Уничтожены также 3 катера, 60 цистерн с ГСМ, 11 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, оккупанты потеряли 10 единиц спецтехники.
В Генштабе отмечают, что эти данные уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, украинская артиллерия уничтожила реактивную систему залпового огня российских оккупантов, которая обстреливала жилые кварталы Чернигова.
Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать противника и на отдельных направлениях перешли в контрнаступление.