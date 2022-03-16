З початку бойових дій ЗСУ знищили майже 1400 бойових броньованих машин військ РФ

Внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 13 800 осіб особового складу та велику кількість бойової техніки, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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Втрати військ РФ в Україні складають 430 танків, 1375 бойових броньованих машин, 190 артилерійських систем, 70 ракетних систем залпового вогню, 43 засоби ППО, 84 літаки, 108 вертольотів, 819 одиниць автомобільної техніки.

Знищено також 3 катери, 60 цистерн з ГС М, 11 безпілотних літальних апаратів. Крім того, окупанти втратили 10 одиниць спецтехніки.

У Генштабі зазначають, що ці дані уточнюються через високу інтенсивність бойових дій.

Нагадаємо, українська артилерія знищила реактивну систему залпового вогню російських окупантів, що обстрілювала житлові квартали Чернігова.

Збройні сили України продовжують стримувати супротивника і на окремих напрямках перейшли у контрнаступ.